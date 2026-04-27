وزير الدفاع الإسرائيلي: على حكومة لبنان ضمان نزع سلاح حزب الله

كتب : مصراوي

11:34 م 27/04/2026

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

رام الله (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الاثنين، إن الحكومة اللبنانية يجب أن تضمن نزع سلاح "حزب الله"، بدءًا من جنوب نهر الليطاني وحتى الخط الأزرق، على أن يشمل ذلك لاحقًا جميع الأراضي اللبنانية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مبعوثة الأمم المتحدة إلى لبنان جانين هينيس بلاسخارت، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف كاتس، حسب القناة السابعة الإسرائيلية، أنه لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار في لبنان في ظل استمرار الوضع الحالي.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا قال ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز؟
رياضة محلية

ماذا قال ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز؟
الأحوال الشخصية والإيجار القديم في الصدارة.. أبرز 4 قوانين مثيرة للجدل 2026
أخبار مصر

الأحوال الشخصية والإيجار القديم في الصدارة.. أبرز 4 قوانين مثيرة للجدل 2026
وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية
زووم

وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية
"حان وقت الحساب".. مجدي الجلاد: لو كان الدم بلون الأهلي لقدم الجميع استقالته
أخبار مصر

"حان وقت الحساب".. مجدي الجلاد: لو كان الدم بلون الأهلي لقدم الجميع استقالته
بينهم "أوبنهايمر" و "السيد المسيح".. 5 أفلام سيرة ذاتية أثارت الجدل وحطمت
زووم

بينهم "أوبنهايمر" و "السيد المسيح".. 5 أفلام سيرة ذاتية أثارت الجدل وحطمت

