رام الله (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الاثنين، إن الحكومة اللبنانية يجب أن تضمن نزع سلاح "حزب الله"، بدءًا من جنوب نهر الليطاني وحتى الخط الأزرق، على أن يشمل ذلك لاحقًا جميع الأراضي اللبنانية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مبعوثة الأمم المتحدة إلى لبنان جانين هينيس بلاسخارت، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف كاتس، حسب القناة السابعة الإسرائيلية، أنه لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار في لبنان في ظل استمرار الوضع الحالي.