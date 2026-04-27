أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن إطلاق سمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية، والذي يقام خلال الفترة من 26 أبريل الي 20 مايو 2026 بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك في إطار اهتمام الشركة بدعم الإبداع وتعزيز حضور الفنون في المشهد العمراني، بما يعكس مكانة العاصمة الجديدة كمركز متكامل للفنون والثقافة.

يأتي تنظيم هذا الحدث انطلاقًا من أهمية الفنون بوصفها أحد الركائز الأساسية في بناء الوعي الجمالي للمجتمع وترسيخ القيم الإنسانية، حيث يُعد فن النحت من أبرز مجالات التعبير الإبداعي القادرة على توثيق الذاكرة البصرية وإثراء الفضاء العام بأعمال تحمل أبعادًا جمالية وثقافية، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد الحضري وإضفاء طابع فني مميز على الميادين والمساحات المختلفة داخل العاصمة الجديدة.

كما يهدف السمبوزيوم إلى توفير منصة متخصصة لدعم فن النحت وإتاحة الفرصة للفنانين لتقديم أعمال معاصرة تستلهم ثراء التراث المصري، بما يرسخ التواصل الثقافي بين المبدعين والجمهور، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو دمج الفنون في المشروعات العمرانية الكبرى باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تشكيل بيئة حضرية متوازنة ومستدامة.

يشارك في السمبوزيوم نخبة من الفنانين المتخصصين في مجال النحت، حيث سيتم تنفيذ مجموعة من الأعمال الفنية التي ستعرضلاحقًا بمدينة الفنون والثقافة وعدد من الميادين والمساحات العامة بالعاصمة الجديدة، بما يعزز من مكانة المدينة كوجهة ثقافية رائدة.

وفي هذا السياق صرحت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة "أن تنظيم سمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية يأتي في اطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتفعيل مبادرة دولة الفنون والابداع على غرار مبادرة دولة التلاوة وهو الأمر الذي يجسد توجه الدولة نحو ترسيخ دور الثقافة وتعزيز حضور الفنون، مشيرةًإلى أن الوزارة تحرص دائماً على دعم المبادرات التي تتيح للفنانين تقديم أعمال تستلهم ثراء التراث المصري وتواكب تطورات الإبداع الحديث".

وأضافت أن فن النحت يمثل أحد أهم أدوات التعبيرالحضاري القادرة على الارتقاء بالذوق العام وتعزيز الوعي الجمالي.

ومن جانبه صرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية "أن هذا الحدث الفني البارز يأتي في إطار رؤية الشركة الهادفة إلى تحويل العاصمة الجديدة إلى متحف مفتوح لفنون النحت المعاصر ذلك الفن الذي قدمته مصر للعالم منذ آلاف السنين، وظل شاهدًا على عراقة حضارتها وثراء إرثها الثقافي وعمق تاريخها الممتد عبر العصور، كما تسعى الشركة إلى ترسيخ مكانة العاصمة الجديدة كمركز للإبداع والمبدعين، بحيث تصبح ميادينها وساحاتها وفراغاتها العامة حاضنة للجمال والفن".

وأضاف خالد عباس "أن هذا الحدث يمثل انطلاقة هذا التوجه وباكورة سلسلة من الفعاليات الفنية التي تعتزم الشركة تنظيمها بشكل دوري، حيث من المقرر إقامة السمبوزيوم سنويًا على أن يتم الاستفادة من الاعمال الفنية التي يبدعها الفنانون في تزيين شوارع وميادين العاصمة الجديدة، مع التزام الشركة الكامل بدعمه وتطويره ليصبح حدثا فنيا بارزا على خريطة الفعاليات الثقافية".

ومن جانبه صرّح الفنان إيهاب اللبان، المدير الفني للسمبوزيوم أن النسخة التأسيسية تستضيف 15 نحاتًا مصريًا من أجيال مختلفة، يمثلون نخبة من أبرز الفنانين في الساحة التشكيلية المصرية، والذين أسهموا بأعمالهم في إثراء المشهد الثقافي والفني، حيث يشارك في هذه الدورة الفنانون أحمد عبد الفتاح، أحمد موسى، حسن كامل، شريف عبد البديع، شيماء درويش، عبد العزيز صعب، عصام درويش، علا موسى، كمال الفقي، محمد عبد الله، ميسون الزربة، ناثان دوس، ناجي فريد، هاني فيصل، هشام عبد الله.