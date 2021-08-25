هيئة الرعاية الصحية: نجاح جراحة لاستعدال الفكين لمريض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح جديد لقسم جراحات الوجه والفكين بمستشفى السلام بورسعيد، والذي قام بإجراء جراحة نادرة لمريض لاستعدال الفكين، وتتم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة.

وقالت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - إن "المريض البالغ من العمر 26 عاما، حضر إلى عيادة الوجه والفكين بمستشفى السلام بورسعيد، ومن خلال الكشف عليه تبين أنه يعاني من تشوه في الفكين مع بروز الفك السفلي، مما استلزم التدخل الجراحي لاستعدال الفكين"، موضحة أن تكلفة هذه العملية في القطاع الخاص تبلغ 120 ألف جنيه، بينما لن يدفع المريض أكثر من 300 جنيه تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأضافت أنه تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، وتقرر له إجراء جراحة لإصلاح تشوهات الفكين، وعلى الفور تم عمل تقويم جراحي للفكين عن طريق تقديم الفك العلوي واسترجاع الفك السفلي، وذلك لإصلاح تطابق الأسنان وإعادة الشكل الجمالي للوجه، والمنتفع الآن بحالة جيدة.

ونوه البيان بأن مستشفى السلام بورسعيد يعد من المستشفيات الكبرى، ويضم نخبة من أمهر الأطباء في كافة التخصصات الطبية، مبينا أن الفريق الطبي الذي قام بإجراء الجراحة يضم كلا من: الدكتور أحمد عبدالسلام "استشاري تقويم الأسنان"، والدكتور أحمد توفيق والدكتور حاتم بركات "أخصائيي جراحة الوجه والفكين"، ومعاونة الدكتورة إسراء شوقي "أخصائي التخدير"، وعزة رمضان "فني التخدير"، وبمشاركة فريق التمريض المميز بالمستشفى.

وأوضح البيان أن مستشفى السلام هو أحد المستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد، وحاصل على إعادة التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويتميز بكونه مستشفى متعدد التخصصات الطبية، حيث يتوفر بداخله العديد من الخدمات المستحدثة لعلاج المنتفعين داخل نطاق المحافظة وبأحدث التقنيات العالمية، ومنها التشخيص المبكر لحالات التشوه أو التمدد الشرياني بالمخ، علاج مرضى التصلب المتعدد، عمليات وجراحات المخ والأعصاب، جراحات الأورام والمناظير، عمليات تغيير المفاصل كاملة، جراحات التجميل والحروق، إضافة إلى جراحات القلب والصدر، الوجه والفكين، الأوعية الدموية، وزراعة القوقعة.

ولفت إلى أن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة من خلال العيادات الخارجية بمستشفى السلام بورسعيد 60 ألف خدمة طبية، بينما تم تقديم أكثر من 5 آلاف خدمة طبية من خلال الأقسام الداخلية والعمليات بالمستشفى، وذلك منذ بداية عام 2021 وحتى الآن.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان إن "توفير الكوادر الطبية الماهرة، وخاصة في التخصصات الدقيقة ليس من السهولة بمكان واحد، وهو ما توفره الهيئة العامة للرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، علما بأن هؤلاء الأطباء مطلوبون في كل دول العالم".

وأكد أن ذلك يضمن تحقيق الجودة والتميز في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي المنظومة الجديدة، وبما يوفر رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المواطنين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.