الجو اتحسن.. الأرصاد توجه بشرى للمواطنين حول حالة طقس الأيام المقبلة

كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة التحسن في الأحوال الجوية مستمرة.

وفي تصريحات لمصراوي، الجمعة، أفاد شاهين باستمرار درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من كل عام، موضحا أن انخفاض موجة الطقس الحارة بدأ الثلاثاء الماضي، ومستمر خلال الأيام المقبلة.

وتوقع شاهين انتهاء حالة الارتفاع في درجات الحرارة، التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، واستمرار حالة التحسن حتى نهاية فصل الصيف فلكيا في ٢١ من سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن حالة الجو أقل حدة مما كانت عليه في بداية أغسطس الجاري.