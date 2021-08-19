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هاتفيا.. السيسي يبحث مع رئيس الوزراء العراقي مستجدات الأوضاع في أفغانستان

01:56 م الخميس 19 أغسطس 2021
هاتفيا.. السيسي يبحث مع رئيس الوزراء العراقي مستجدات الأوضاع في أفغانستان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمود مصطفى:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مستجدات الأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، على تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه؛ أكد الرئيس السيسي، على دعم مصر لكل جهد من شأنه أن يعزز من أمن واستقرار العراق، وجهود رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتقوية دور مؤسسات الدولة العراقية وصون سيادة وعروبة العراق، مشدداً على أن مصر ستواصل العمل على تعزيز أطر التعاون مع الجانب العراقي الشقيق في مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

مصطفى الكاظمي أفغانستان الرئيس السيسي حركة طالبان

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