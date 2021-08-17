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براتب يصل لـ 35 ألف ريال.. القوى العاملة: فرص عمل للمصريين بالسعودية

08:21 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
براتب يصل لـ 35 ألف ريال.. القوى العاملة: فرص عمل للمصريين بالسعودية

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، توفير 23 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة على مهن أخصائية جلدية، واخصائية تجميل وممرضات) بمجمع مودة الطبي العام بالمدينة المنورة.

وتتراوح الرواتب للطبيبات من 25 ألف ريال إلى 35 ألفاً للجلدية والتجميل، رواتب من 4500 ريال إلى 5500 ريال بالنسبة للممرضات حسب الخبرة ومزايا أخرى.

وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بجدة في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب مع مجمع مودة الطبي العام بالمدينة المنورة لتوفير 23 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة علي مهن أخصائية جلدية، واخصائية تجميل وممرضات) بمجمع مودة الطبي العام بالمدينة المنورة براتب للطبيبات تتراوح من 25 ألف ريال إلى 35 ألفاً للجلدية والتجميل، رواتب من 4500 ريال إلى 5500 ريال بالنسبة للممرضات حسب الخبرة ومزايا أخرى.

وأوضح الملحق العمالي عبدالحليم محمود، أن العمل 8 ساعات يومية، وإجازة أسبوعية، واستقرار وأمان في العمل، للتواصل وارسال السيرة الذاتية الجوال: 00966562126576 والايميل:

info@mawada-co.com

محمد سعفان فرص عمل وزير القوى العاملة السعودية

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