البابا تواضروس يهنئ مفتي الجمهورية بـ"تجديد الثقة"

كتب- مينا غالي:

أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني اتصالًا تليفونيَّا صباح اليوم الثلاثاء بفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، هنأ خلاله فضيلته بثقة الرئيس واعتبار هيئة الفتوى هيئة خاصة، كما هنأه باستمرار فضيلته في مسئوليته لمدة عام آخر، متمنيًا له التوفيق والنجاح.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أصدر القرار رقم 339 لسنة 2021، بمد خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لمدة عام، من يوم الخميس، بعدما وصل فضيلته للسن القانونية الخميس، 12 أغسطس 2021.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدر أصدر القرار رقم 338 لسنة 2021 بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين "17 و20" من قانون الخدمة المدنية.