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شديد الحرارة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

11:49 م الخميس 12 أغسطس 2021
شديد الحرارة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الأرصاد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس غدًا الجمعة، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة في بيان أن نسبة الرطوبة ما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2 درجة: 4 درجات، لافتة إلى أن الطقس ليلًا معتدل الحرارة رطب على القاهرة وباقي الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا ويؤدي إلى ارتفاع الأمواج على الشواطئ (مطروح - العلمين) من 1.5 إلى 2 متر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة بين 38- 26 درجة، والإسكندرية بين 32 -26 ، ومطروح بين 31 - 26 ، وسوهاج بين 40- 26 ، وقنا بين 40 - 27، وأسوان بين 42 ـ 28 درجة مئوية.

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