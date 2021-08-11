نائب محافظ الجيزة تشهد احتفالية ختام الأنشطة التربوية الصيفية لطلاب المدارس

كتب- يوسف عفيفي:

نظمت محافظة الجيزة من خلال مديرية التربية والتعليم، معرض ختامي للأنشطة التربوية لطلاب مدارس المحافظة وذلك خلال احتفالية أقيمت بمسرح مدرسة السعيدية الثانوية تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لخلق مناخ إبداعي للطلاب يساعد علي نمو قدراتهم وتطوير مهاراتهم الابتكارية تحقيقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وشهدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات معرض الأنشطة الصيفية للوقوف على المعروضات الفنية والتعليمية والإبتكارية التي نفذها الطلاب وذلك بحضور مجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتورة إلهام أحمد رئيس قطاع الخدمات والأنشطة والدكتورة راندا أحمد حافظ رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والعميد محمد حمزة المستشار العسكري للمحافظة والمهندس عبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية.

وتفقدت نائب المحافظ، أرجاء المعرض والذي ضم نوعيات مختلفة من الأنشطة تمثلت في "نشاطك من بيتك" لإنتاج الوسائل التعليمية واللوحات الفنية "قرأت لك" ويضم المكتبات والبامفلت من صنع الطلاب والذي يحتوي على مواد تعليمية وتثقيفية بالإضافة إلى الأركان الخاصة بالتربية الرياضية ومعسكر الكشافة والمرشدات و التربيه النفسيه والاجتماعيه إلى جانب الوحدات المنتجة والصحافة ومعرض لتكافؤ الفرص وإبراز دور المرأة بالمجتمع.

وأشادت نائب المحافظ بمعروضات الطلاب وقدرتهم على الإبداع والابتكار فى ظل جائحة كورونا من خلال إعادة تدوير خامات البيئة والمخلفات بإنتاج معروضات فنية وتعليمه مؤكدا علي ضرورة ان تكون تلك الإبتكارات نواة يتم العمل عليها وتنميتها لتثمر وتنتج مزيداً من الأعمال خلال المرحلة المقبلة

وأكدت علي تقديم الدعم اللازم للإدارات التعليمية من خلال إقامة مسابقات لاختيار الطلاب المتميزين ودعم قدراتهم وتوفير التدريب اللازم لهم بالتعاون مع المجتمع المدني.

وشهدت الاحتفالية تنفيذ عروض فنية وموسيقية وغنائية لطلاب المدارس بالإضافة إلى إهداء درع المديرية للأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ وتكريم عدداً من الحاضرين لمجهوداتهم .

حضر فعاليات الاحتفالية رحاب عريق مدير عام الشئون التنفيذية والمستشار بدوي علام رئيس مجلس الاباء والامناء والأستاذة سماح عفيفي مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والأستاذ محمد عبد الله نقيب المعلمين والسادة مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء مجالس الآباء والأمناء بالمديرية .