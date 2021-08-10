فاصل مداري.. الأرصاد تكشف حقيقة التغيرات المناخية غير المسبوقة بأمطار حلايب وشلاتين

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه إيماءً إلى ما نشر مؤخرًا في وسائل الإعلام من بعض الجهات بالدولة بشأن الأمطار التي سقطت على مدينتي حلايب وشلاتين وجنوب البلاد تعد تغيرات مناخية، وهي لم تتكرر إلا هذا العام، والعام الماضي فقط، فهذا خطأ تمامًا وعارٍ من الصحة، ولكنها ظاهرة طبيعية، وعادة ما تحدث وتتكرر في هذا الوقت من كل عام.

وأضافت الهيئة أن هذه الحالة تتكرر تبعًا لتقدم الفاصل المداري شمالًا، وقد أوضحت الهيئة في منشورات سابقة ما هو الفاصل المداري.

وتابعت: الفاصل المداري خط وهمي يتحرك مع الحركة الظاهرية للشمس جنوبًا وشمالًا حتى يصل أقصى مدى له خلال فصل الصيف عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان عند أسوان؛ لذلك فإنه من الطبيعي أن يصل تأثير الفاصل المداري حاملًا معه رطوبته وحرارته العالية إلى تلك المناطق الجنوبية من مصر مكونًا سحبًا مطيرة يصاحبها ضربات البرق والرعد كما إذا زادت سرعات الرياح الجنوبية أدى إلى مزيدٍ من إثارة الرمال وتكون العواصف الرملية وتعتبر هذه الظواهر طبيعية خلال هذا الوقت من العام تختلف شدتها من حيث القوة والضعف تبعًا للتغيرات المناخية.

ونشرت الهيئة بعض صور الأقمار الصناعية المؤرشفة داخلها توضح تحرك الفاصل المداري شمالًا باختلاف شدته منذ عام 1986 حتى الآن كما توضح أيضًا ظاهرة الرمال المثارة خلال هذه الفترة من العام.