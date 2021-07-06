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الأوقاف: افتتاح 15 مسجدا جديدا بـ 7 محافظات الجمعة - صور

12:55 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
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كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 15 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، يوم الجمعة المقبل، بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي، وحتى الآن 1526 مسجدًا، منها 1406 جديدة، و 120 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وزارة الأوقاف مساجد يوم الجمعة يوم الجمعة المقبل

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