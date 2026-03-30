أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت، تعرّض أحد مبانيها الخدمية التابعة لمحطات القوى وتقطير المياه لهجوم وصفته بـ"العدوان الإيراني الآثم"، أسفر عن وفاة أحد العاملين.

أكدت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، فاطمة حياة، أن الهجوم الذي وقع مساء الأحد 29 مارس، أسفر عن وفاة أحد العاملين بالمحطة "من الجنسية الهندية".

وفور وقوع الحادث، باشرت الفرق الفنية وفرق الطوارئ العمل للتعامل مع التداعيات وفق خطط معتمدة لضمان استمرار كفاءة التشغيل، مع تنسيق كامل مع الجهات الأمنية لتأمين المواقع المتضررة.

وطمأنت الوزارة المواطنين والمقيمين بأن الفرق تعمل على مدار الساعة لضمان استقرار المنظومة الكهربائية والمائية.

ودعت المتحدثة الرسمية الجميع إلى التحلي بالهدوء وعدم الانجراف وراء الشائعات، وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، مؤكدة التزام الوزارة بالشفافية التامة في متابعة المستجدات، مع الدعوات بأن يحفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه.

بيان رقم (16) وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة



تضرر مبنى خدمي في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه

يأتي هذا التصعيد في ظل دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ30، وامتداد تداعياتها إلى "دول الخليج"؛ حيث تتعرض المنطقة لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة تستهدف القواعد الأمريكية ومنشآت نفطية ومدنية، ما تسبب في أضرار مادية متفاوتة وسط استنفار أمني واسع.