سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 30-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن عاد للارتفاع بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب عاد للارتفاع في مصر بنحو 45 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 29-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 30-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7905 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6915 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5930 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4610 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3295 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 245810 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55320 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.70% إلى نحو 4494 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.