حالة جوية عنيفة.. "تغير المناخ" يحذر من طقس الثلاثاء المقبل

كتب : محمد عبدالناصر

10:25 م 29/03/2026
    أزمة الطقس السيء.. مصراوي يرصد تحسن الأجواء بالمهندسين (1)
    أزمة الطقس السيء.. مصراوي يرصد تحسن الأجواء بالمهندسين (4)
    أزمة الطقس السيء.. مصراوي يرصد تحسن الأجواء بالمهندسين (2)
    أزمة الطقس السيء.. مصراوي يرصد تحسن الأجواء بالمهندسين (3)
    حالة الطقس بسانت كاترين _10
    تصاعد حالة الطقس السيء في القاهرة الكبرى (3)
    تصاعد حالة الطقس السيء في القاهرة الكبرى (1)
    تصاعد حالة الطقس السيء في القاهرة الكبرى (10)
    تصاعد حالة الطقس السيء في القاهرة الكبرى (1)

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، من حالة جوية عنيفة جدًا تضرب مصر لمدة 72 ساعة بدء من مساء الثلاثاء حتى نهاية الخميس.

وقال فهيم عبر حسابه على فيسبوك: "نحن أمام واحدة من أقوى حالات عدم الاستقرار هذا الموسم، ليست مجرد أمطار، بل سيناريو متكامل من أمطار رعدية غزيرة وسيول ورياح قوية وبرودة ليلية حادة.

وذكر أن تطور الحالة يوميا ستأتي على النحو التالي:

الاثنين 30 مارس
- أجواء مستقرة نسبيًا
- شبورة مائية صباحًا (4–9 صباحًا) على الطرق الزراعية
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء

الثلاثاء 31 مارس "بداية الحالة الجوية"
- بعد الظهر تبدأ الأمطار على سيوة ومطروح (غرب الجمهورية)
- مع المساء والليل تتقدم الجبهة شرقًا بسرعة لتشمل الوجه البحري بالكامل و مدن القناة وشمال الصعيد وسيناء
- أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا

الأربعاء 1 أبريل "ذروة الحالة – اليوم الأخطر"
- أمطار غزيرة جدًا ورعدية على معظم الجمهورية

- مطروح – الإسكندرية: أعلى شدة

- الدلتا والقناة وسيناء: أمطار غزيرة جدًا ورعد واحتمالية برد

- الصعيد:
أمطار غزيرة تتحول إلى سيول

مناطق عالية الخطورة للسيول:
• الوادي الجديد
• الواحات
• جنوب الصعيد

الخميس 2 أبريل:

- استمرار الأمطار على أغلب الأنحاء
-أقل شدة من الأربعاء لكنها ما زالت مؤثرة
- تتركز على الوجه البحري وسيناء وشمال الصعيد وبرودة واضحة ليلًا

الجمعة فجرًا وصباحًا (نهاية الحالة)
- انحسار تدريجي
- استمرار أمطار خفيفة–متوسطة على جنوب الصعيد (قنا – الأقصر – جنوب سوهاج)

