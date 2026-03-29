شارك المجلس القومي للمرأة بمعرض ضمن فعالية Impact Her التي نظمتها منصة Carerha، وذلك في إطار الاحتفاء بالنساء اللاتي يتركن بصمة حقيقية في مجتمعاتهن من خلال مشاركتهن في مجالات القيادة وريادة الأعمال والتنمية المهنية بما يسهم في خلق بيئة داعمة لتبادل الخبرات وبناء شبكات تواصل فعّالة.

تضمن المعرض عرض منتجات متنوعة لرائدات الأعمال وذلك ضمن جهود المجلس الدائمة لمساعدة السيدات في تسويق منتجاتهن كوسيلة لتمكينهن اقتصاديا وقد تنوعت المنتجات ما بين منتجات من التلى والخوص ومفروشات مطرزة.

تضمنت الفعالية أيضًا تكريم الأستاذة مى محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس بإعتبارها نموذج نسائى ملهم تقديراً لجهودها في دعم وتمكين المرأة اقتصادياً

وأعربت مى محمود عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث وبهذا التكريم مؤكدة على أن كاريرها" "Carerha تقدم نموذجاً مهماً لدعم الفتيات والسيدات من خلال برامج تدريبية متخصصة تساعدهن على بدء مشروعاتهن الخاصة وتطويرها.

كما تسهم في تأهيلهن للحصول على فرص عمل سواء داخل الشركات أو من خلال العمل الحر، بما يساعد كل سيدة على اختيار المسار المهني الأنسب لها وتحقيق الاستقلال الإقتصادي وأضافت أن تكريمها خلال الفعالية يعكس تقديراً للجهود المبذولة في مجال تنمية مهارات المرأة ودعم المبادرات التي تساهم في تعزيز مشاركتها في سوق العمل.

تضمنت الفعالية تكريم عدد من النماذج النسائية الملهمة تقديرًا لإسهاماتهن المؤثرة ودورهن الفعّال في دعم مجتمع Carerha من خلال منحهن “Carerha Award” احتفاءً بالأثر الإيجابي الذي أحدثنه واستمرارهن في إلهام ودعم الآخرين، علاوة على تنظيم مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز مهارات القيادة ودعم المسارات المهنية للسيدات.