أكد الإعلامي أحمد موسى أن كل إخواني يده ملوثة بالدماء، مشيرًا إلى أن الإرهابي علي عبد الونيس يستحق الإعدام لمشاركته في أقوى خمس عمليات إرهابية في مصر، وعلى رأسها تفجير معهد الأورام ومقتل الشهيد ماجد عبد الرازق ومحاولة اغتيال المستشار ناجي شحاتة وخلية أرض اللواء.

وقال أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن علي عبد الونيس اعترف بكل العمليات التي قام بها، وأنه تلقى تدريباته على يد الإرهابي يحيى موسى في غزة، مؤكدًا أن الاعترافات الواردة في فيديو وزارة الداخلية تكشف حجم الجرائم التي ارتكبتها عناصر الجماعة.

وأوضح أن حلمي الجزار موجود خارج مصر، وأن صيغة التعامل مع جماعة الإخوان يجب أن تكون كإرهابيين فقط، مشددًا على أن أموال عناصر الجماعة الإرهابية حرام، وأن القبض قادم على كل العناصر الهاربة بالخارج.

وشدد أحمد موسى على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن كل من ارتكب جرائم سيحاسب، قائلًا: "كله هيتحاسب"، ومؤكدًا أن الدولة المصرية قادرة بفضل الله على حماية أبنائها.

وأشاد الإعلامي بجهازي الأمن الوطني والمخابرات العامة المصرية، مشيرًا إلى أنهما يقومان بدور حاسم في مواجهة الإرهاب وتفكيك الخلايا الإجرامية.

وأكد أحمد موسى أن الاعترافات الواردة في فيديو وزارة الداخلية تثبت تورط عناصر الإخوان في عمليات إرهابية خطيرة، وأن الدولة مستمرة في ملاحقة كل المتورطين داخل مصر وخارجها.