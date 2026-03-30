إعلان

وكيل لجنة الإدارة المحلية بالنواب: قرار غلق المحلات 9 مساءً مؤقت

كتب : داليا الظنيني

04:35 ص 30/03/2026

النائب محمد عطية الفيومي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق التوقيت الصيفي يجب أن يُقيّم وفق نتائجه العملية، موضحًا أن الهدف من إقراره هو ترشيد استهلاك الكهرباء، لكنه يرى أن هذا الهدف لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.

وشدد الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، على أن قرار الحكومة بغلق المحلات في التاسعة مساءً يأتي في إطار ترشيد الطاقة، لكنه قرار مؤقت لمدة شهر مرتبط بمتابعة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن المرحلة الحالية تتطلب اصطفافًا وطنيًا خلف القيادة السياسية، مؤكدًا أنه لا يرغب في إبداء رأي شخصي بشأن القرار، لأن مصر تمر بمرحلة دقيقة تستوجب وحدة الصف ودعم مؤسسات الدولة.

وأوضح الفيومي أن أي قرارات حكومية تتعلق بالإغلاق الليلي أو إجراءات الطاقة يجب أن تكون مبنية على بيانات دقيقة بشأن الاستهلاك والاحتياطيات، لافتًا إلى أن الحكومة تتخذ قراراتها وفق تقديراتها للأمن الطاقي وحجم الوقود المخزن.

وتطرق النائب إلى ملف المحليات، مشيرًا إلى أن اللجنة المختصة لم تبدأ بعد مناقشة قانون المحليات، فيما تعمل الحكومة على تسهيل عمليات التصالح في مخالفات البناء عبر تعديلات تشريعية جديدة، مؤكداً أن وزيرة التنمية المحلية لديها دراية كاملة بالمعوقات وأن البرلمان يدعم هذه الإجراءات لتيسيرها على المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عطية الفيومي ترشيد استهلاك الكهرباء إغلاق المحال حضرة المواطن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

