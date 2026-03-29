وجهت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور المنتهية ولا يتها التحية للناخبين و المنظمين و المراقبين و الإعلاميين و المرشحين خلال انتخابات حزب الستور التي جرت خلال الساعات الماضية مشيرًا إلى أنها كانت معركة انتخابية شرسة كعادة حزب الدستور.

وقالت إسماعيل في تصريحات لمصراوي: "تسلم راية الحزب للفائزة فى الانتخابات النزيهة لحزب الدستور قائمة بداية جديدة و رئيسة الحزب وفاء صبرى بحب وبكل مشاعر بالمسؤولية".

و تابعت: "أعلن وداعي لمنصب رئاسة الحزب وأقدّم دعمي الكامل للقيادة المنتخبة الجديدة فى المركزية و محافظات مصر ، مع دعواتى و أمنياتي لها بالإصرار على استكمال بناء الحزب و تنظيم صفوفه و تشبيكه مع الناس و دعواتى للفريق الجديد بالحكمة والصبر في حمل الراية".

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات بحزب الدستور، أعلنت أمس النتائج النهائية لعملية الفرز، مسفرةً عن فوز قائمة بداية جديدة بمقاعد الإدارة العليا للحزب، بعد حصولها على 54‎%‎ من الأصوات لتبدأ الدكتورة وفاء صبري مهام عملها رسميا رئيسا لحزب الدستور للسنوات الثلاث المقبلة خلفا للدكتور جميلة إسماعيل.

وكانت الانتخابات قد شهدت منافسة بين قائمتين على رئاسة الحزب، حيث خاضت الدكتورة وفاء صبري السباق الانتخابي على رأس قائمة بداية جديدة، فيما ينافس أحمد عيد بقائمة الطريق إلى الناس.