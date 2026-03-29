توفيت، منذ قليل، الفنانة فاطمة كشري بعد تعرضها لأزمات مرضية أبعدتها عن الفن السنوات الماضية، حيث من المقرر إقامة الجنازة غدًا الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشهداء بميدان أحمد حلمي.

وشاركت فاطمة السيد عوض الشهيرة بـ فاطمة كشري في عدد كبير من الأعمال الفنية وبالرغم من صغر مساحة أدوارها إلا أنها استطاعت أن تترك بصمات واضحة في أي عمل تظهر به

ونستعرض في التقرير التالي 12 معلومة عن الفنانة الراحلة فاطمة السيد عوض، الشهيرة بـ فاطمة كشري:

1- اسمها الحقيقي فاطمة السيد عوض الله.

2- اشتهرت بـ "فاطمة كشري"، بسبب عربة الكشري التي كانت تمتلكها وزوجها.

3- كانت بدايتها الفنية من خلال مشاركتها كومبارس صامت في فيلم (صراع الأحفاد) عام 1989.

4- إقتحمت مجال الدراما التلفزيونية عام 2001، عندما شاركت بمسلسل (دهب قشرة) عام 1989.

5- ظهرت فاطمة كشري في فيلم"كتيبة الإعدام" ضمن مجاميع الكومبارس، وتقاضت أول أجر لها 10 جنيهات.

6- من أشهر أعمالها "أحلى الأوقات"، "سجن النسا"، "عريس من جهة أمنية"، "خالتي فرنسا".

7- ظهرت في الحملة الدعائية الشهيرة لقنوات "ميلودي"على قنوات "ميلودي دراما" وحققت من خلالها شهرة واسعة.

8 - شاركت في العديد من الأعمال الدرامية أبرزها، مسلسل "ونوس"، "دلع البنات"، "شربات لوز"، "الهروب"، "حكايات بنات"، "عايزة أتجوز"، "الكبير أوي 2"، "أهل كايرو"، "تامر وشوقية" و"راجل وست ستات" سيت كوم.

9 - كما ظهرت في أفلام سينمائي في أدوار بسيطة، منها فيلم "بوبوس"، "بلطية العايمة"، "رامي الاعتصامي"، "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، "هي فوضى"، "اللمبي 8 جيجا"، "محمد حسن"، فيلم “اتش دبور”.

10- آخر أعمالها الدرامية، الظهور في مسلسل "عايشة الدور"، ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" عام 2025.

11- وجهت رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي عند ظهورها ضيفة على برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر2" عام 2017، وقالت: "أنا بقول لرئيس الجمهورية، عايزة رقابة على شارعنا في شبرا مصر، يأتي لزيارة شبرا أو يبعث أحد".

12 - وجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد علاجها على نفقة الدولة.