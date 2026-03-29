أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، دعوة وزيرة التنميه المحليه ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للاجتماع لوضع تصور واضح وحلول وتذليل العقبات لإنشاء شبكات المحمول، وسبب بطيء إنشاء شبكات المحمول في جميع انحاء الجمهورية.



وأكد رئيس لجنة الاتصالات، خلال اجتماع اللجنه اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن معوقات إنشاء شيكات جديدة للمحمول وتدني خدمة الإنترنت، أن هناك ضرورة ملحة لمتابعة واستئناف إنشاء الشبكات خاصة في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي، بالإضافة إلى ماهو مستجد من القرار الحكومي بتخصيص أيام العمل أون لاين من المنازل بسبب التحديات والأزمات في الشرق الأوسط، ولابد من العمل على تذليل أي عقبات بمزيد من الشبكات الجديدة وعدم التعسف في تعطيل إنشاء محطات جديدة.

وناقشت اللجنة طلبات الاحاطه المقدمه من: النائب/ مصطفي جبر، بشأن ضعف تغطية شبكات المحمول بمحاور الطرق الجديدة والنائب/ حسن عمار، بشأن عدم تغطية طريق محور 30 يونيو بشبكات المحمول والنائب/ محمد زين الدين، بشأن تكرار شكاوى المواطنين بمدينة أدكو بمحافظة البحيرة من ضعف شبكات الاتصالات وتدني مستوي الخدمة المقدمة في مناطق عدة بالمدينة والقري التابعة لها و النائب/ عمرو فهمي، بشأن ضعف شبكات المحمول بقري مركز المحلة الكبرى.

واستعرض طارق محمد حسن رئيس قطاع البنية الأساسية بالجهاز القومي للاتصالات، الجهود التي تمت في إطار تغطية العديد من الطرق والمحاور الرئيسية بخدمات المحمول والخطة الزمنية للانتهاء من تشغيل المحطات الجديدة حيث أوضح الجهاز البيانات التالية:



موكدًا بأن محور طريق 30 يونيو فانه يتم تغطية محور طريق 30 يونيو (من طريق الإسماعيلية إلى بورسعيد) من خلال 7 أبراج محمول وتم إنشاء وتشغيل 5 أبراج يحمل كل برج عدد 3 محطات محمول (اتصالات مصر وأورنج مصر وفودافون مصر).

بالإضافة إلى عدد ١ برج محمول يعمل عليه شركة فودافون تم التشغيل (وسوف تقوم شركتي اتصالات وأورانج بالانتهاء من التركيب والتشغيل بنهاية شهر مارس ٢٠٢٦).

وعدد ١ برج يعمل عليه شركة اورانج حيث قامت الشركة بالتشغيل التجريبي وسوف يتم الانتهاء التشغيل النهائي بنهاية شهر مارس ٢٠٢٦، وسوف تقوم كلٍ من شركتي فودافون واتصالات بالتركيب والتشغيل بنهاية شهر مارس٢٠٢٦.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدماتها بالتجوال المحلي على شبكات شركة أورانج.

وتابع بان هناك خطط إنشاء وتشغيل عدد 9 محطات محمول بتمويل من صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز لتغطية امتداد محور طريق 30 يونيو (من طريق القاهرة /العين السخنة حتى طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي) ومخطط نهو الاعمال خلال الربع الثاني من عام 2026.

سوف يتم رفع مستوى جودة الخدمات مع تشغيل المحطات الجديدة المخطط تشغيلها بنهاية شهر مارس 2026.

واستعرض الجهاز عدد محطات المحمول التي تخدم هذه الطرق موزعة على جميع الشركات العاملة، علمًا بأن الشركة المصرية للاتصالات تقدم خدماتها من خلال التجوال المحلي عبر محطات شركة اورانج.



وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه يقوم بشكل دوري بإجراء قياسات جودة خدمات المحمول على الطرق والمحاور الرئيسية وطرق الربط بين المحافظات لمتابعة مستويات جودة خدمات المحمول المقدمة للمستخدمين.



وفي إطار استعراض الجهاز لخدمات المحمول في عدد من المناطق والمدن، فقد أوضح الجهاز موقف خدمات المحمول والخطط الزمنية لتحسين الخدمات في هذه المناطق كما يلي:



فيما يخص خدمات المحمول في مركز ومدينة أدكو محافظة البحيرة:

• مركز ومدينة ادكو محل الشكوى مغطاة بخدمات التليفون المحمول بعدد 46 محطة محمول قائمة، وجميعها تعمل بها خدمات الجيل الثاني والثالث والرابع للمحمول.

• مخطط تغطية قرية منشأة ديبونو بخدمات الصوت والبيانات ضمن مشروع تطوير الريف المصري (حياة كريمة) ومخطط الانتهاء من انشاء وتشغيل المحطات بها بنهاية عام 2026.

• بخصوص خدمات التليفون الثابت فقد تم إدراج تنفيذ عدد 200 خط ارضي بخطة المشروعات الممولة من صندوق الخدمة الشاملة، كما تم إدراج تنفيذ عدد 720 خط بخطة توسعات الشركة المصرية للاتصالات.



فيما يخص خدمات المحمول في مركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية

• مركز المحلة الكبرى محل الشكوى يوجد به عدد 274 محطة محمول.

• مخطط تغطية عدد 13 قرية بمركز المحلة الكبرى بخدمات الصوت والبيانات ضمن مشروع تطوير الريف المصري (حياة كريمة) ومخطط الانتهاء من انشاء وتشغيل المحطات بها بنهاية عام 2026.

• مخطط إنشاء وتشغيل عدد 4 محطات محمول جديدة بهدف تكثيف تغطية خدمات الصوت والبيانات ومخطط نهو الاعمال خلال عام 2026.

وفي النهاية أكد الجهاز على أنه سوف يقوم بإجراء قياسات ميدانية لجودة خدمات المحمول في المناطق التي يحددها النواب لدراسة أسباب الشكاوى ووضع الحلول اللازمة للعمل على تحسين جودة الخدمات في هذه المناطق.