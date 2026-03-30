جامعة القاهرة تُطلق استبيانًا لرصد أوضاع الخريجين بسوق العمل

كتب : عمر صبري

04:00 ص 30/03/2026

أعلنت جامعة القاهرة إطلاق استبيان شامل موجّه إلى خريجيها في مختلف الكليات والتخصصات، بهدف الوقوف على أوضاعهم المهنية، وتقييم البرامج الدراسية التي التحقوا بها، ومدى توافقها مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن إطلاق هذا الاستبيان يأتي في سياق توجه استراتيجي واضح تتبناه الجامعة للتحول نحو تعليم أكثر ارتباطًا بالواقع التطبيقي واحتياجات التنمية، مشيرًا إلى أن الاستماع إلى صوت الخريجين يمثل ركيزة أساسية في تطوير السياسات الأكاديمية، وتحسين جودة البرامج الدراسية.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تعمل على بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن خريجيها، بما يدعم متخذي القرار في تطوير البرامج التعليمية، وإعادة هيكلة بعض التخصصات، واستحداث مسارات دراسية جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات أكثر تكاملًا في هذا الاتجاه.

وأوضح أن الاستبيان يتناول عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها الحالة الوظيفية للخريجين، ومدى ارتباط الوظائف الحالية بالتخصصات الدراسية، وتقييم جودة البرامج التعليمية، ورصد الفجوات بين الدراسة الجامعية واحتياجات سوق العمل، إلى جانب استطلاع آراء الخريجين حول التخصصات الأكثر طلبًا، والبرامج التي تحتاج إلى تطوير أو دمج أو مراجعة سياسات القبول بها.

ودعت جامعة القاهرة جميع خريجيها إلى المشاركة الفعالة في هذا الاستبيان، مؤكدة أن آرائهم تمثل عنصرًا محوريًا في تحسين جودة التعليم، وتوجيه خطط التطوير المستقبلية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمد سامي عبدالصادق إلى أن الجامعة بصدد إطلاق استبيان موازٍ موجّه إلى أصحاب الأعمال وممثلي القطاعات الإنتاجية والخدمية، بهدف استكمال الصورة الشاملة حول متطلبات سوق العمل، وتعزيز الشراكة بين الجامعة ومؤسسات التوظيف، بما يحقق مواءمة حقيقية بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، مشددا على أن جميع البيانات التي يتم جمعها ستُعامل بسرية تامة، ولن تُستخدم إلا لأغراض البحث والتطوير وتحسين العملية التعليمية.

ويُمثل هذا الاستبيان خطوة مهمة نحو إنشاء "مرصد خريجي جامعة القاهرة في سوق العمل"، والذي يستهدف متابعة المسارات المهنية للخريجين، وتحليل اتجاهات سوق العمل، بما يعزز من دور الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة تسهم في دعم التنمية المستدامة وبناء الاقتصاد الوطني.

للمشاركة في الاستبيان يُرجى الدخول على الرابط التالي اضغط هنا.


