كشف الإعلامي أحمد موسى أن الإرهابي باسم عودة، وزير التموين الأسبق، كان من وجهة نظره "أفشل وزير"، مشيرًا إلى أنه حفيد عبد القادر عودة الذي أُعدم في تنظيم 1965، مؤكداً أن تاريخ العائلة مرتبط بمحاولات هدم الدولة.

وأوضح موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن مدير مكتب باسم عودة، الإرهابي مصطفى عبد الرازق، هارب خارج مصر ويعمل صحفيًا، وقد أسس شبكة إعلامية هدفها تقديم محتوى تحريضي عبر التركيز على مشكلات مثل الطماطم والكهرباء والغاز لدفع المواطنين للنزول إلى الشارع وتكرار سيناريو الفوضى كما حدث في 2011.

وأشار الإعلامي إلى أن أقوى سلاح مؤثر في الوقت الحالي هو الإعلام، موضحًا أن قنوات الإخوان تبث الأخبار وفق أجندتها الخاصة بعيدًا عن المهنية، وأنها تسعى لتوظيف الأزمات اليومية في إطار دعائي ضد الدولة المصرية.

ووجّه موسى رسالة حادة إلى قيادات حركة "حسم"، مؤكدًا أن ملاحقة العناصر الإرهابية مستمرة، وأنه لا توجد دولة يمكن أن توفر الحماية لأي عنصر مطلوب، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها المخابرات العامة وقطاع الأمن الوطني، تتابع تحركات التنظيم في الداخل والخارج، قائلاً: "انتظروا ما هو قادم.. مفيش حد هيفلت."

وفي سياق متصل، أشار موسى إلى اعترافات القيادي علي عبد الونيس، التي تضمنت معلومات واسعة حول هيكل التنظيم وتحركاته، وكشفت عن صراعات داخلية ودوافع مرتبطة بالمصالح والمناصب، مؤكداً أن المتهم وجّه رسالة لأسرته بالابتعاد عن هذا المسار، وهو ما يعكس حجم الانهيار المعنوي داخل التنظيم.



