إعلان

بمناطق مختلفة.. دوي انفجارات ببغداد وإسقاط مسيرة في أربيل

كتب : مصراوي

05:00 ص 30/03/2026

انفجار فى العراق-أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أفادت وسائل إعلام عراقية بدويّ سلسلة انفجارات غربي بغداد في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني قوله: إنه تم سماع دويّ أكثر من 5 انفجارات في مناطق متفرقة من الكرخ بالعاصمة بغداد.

ولم تتضح على الفور وفق المصدر طبيعة المقذوفات المستخدمة، أو حجم الخسائر الناجمة عن الاستهداف أو مكانه.

وأوضح المصدر، أن معلومات أولية تشير إلى أن الهجوم استهدف محيط مطار بغداد.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عراقية بإسقاط مسيّرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل بكردستان العراق.

كانت الحكومة العراقية قد أمرت بفتح تحقيق، عقب استهداف منزل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بطائرة مسيّرة في محافظة دهوك.

وذكرت مصادر أمنية، أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الطائرات المسيّرة، فيما سقطت إحداها قرب منزل بارزاني، متسببة بأضرار مادية، من دون تسجيل إصابات.

وندد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بالحادث، وأعلن تشكيل فريق أمني وفني مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، للتحقيق في الحادث وتحديد المسؤولين، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

بعد الهجوم عليه.. ضياء رشوان يكشف حقيقة تصريحاته عن الخبز والحد الأدنى
رياضة محلية

هل ينضم أحمد القندوسي للزمالك؟.. وكيل اللاعب يجيب
أخبار مصر

بحد أدنى 70%.. ننشر 12 شرطًا للتطوع في القوات المسلحة
شئون عربية و دولية

ترامب: عشان أكون صادق معكم أريد الاستيلاء على النفط في إيران مثلما حدث
الموضة

رانيا منصور تتألق بإطلالة رياضية أنيقة.. ماذا اختارت؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

