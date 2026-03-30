أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، استقرار الأحوال الجوية على أغلب أغلب الأنحاء بمختلف محافظات الجمهورية، إذ أن الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 23 درجة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، المواطنين من فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات: "شمال وسط الصعيد والصحراء الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء".

وأشارت الهيئة إلى أن الأمطار قد تمتد بنسبة ضعيفة 20% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

يذكر أن الهيئة أشارت إلى أن البلاد ستشهد طقسا باردا في الصباح الباكر اليوم الاثنين، يتحول إلى دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يميل للحرارة الشديدة على مناطق جنوب الصعيد.

وتابعت: خلال ساعات الليل، يعود الطقس ليصبح باردا على كافة الأنحاء، مما يستوجب الحذر عند اختيار نوعية الملابس.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 حتى 9 صباحا، إذ تؤثر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، شمال الصعيد، ووسط سيناء.