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بدء مؤتمر وزير التموين للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك

11:43 ص الثلاثاء 06 يوليه 2021
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كتب- محمد سامي:

تصوير- محمد حسام الدين:​

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى، للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

علي المصيلحي عيد الأضحى منتجات اللحوم والدواجن المجمعات الاستهلاكية

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