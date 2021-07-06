بدء مؤتمر وزير التموين للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك

وزير الري يبحث موقف ملف سد النهضة مع مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة

كتب- محمد سامي:

تصوير- محمد حسام الدين:​

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى، للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.