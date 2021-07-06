بدء مؤتمر وزير التموين للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك
11:43 ص الثلاثاء 06 يوليه 2021
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كتب- محمد سامي:
تصوير- محمد حسام الدين:
بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى، للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
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