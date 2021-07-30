Masrawy logo white

مطار القاهرة: سفر ووصول 46 ألف راكب على متن 339 رحلة طيران الجمعة

08:15 م الجمعة 30 يوليه 2021
مطار القاهرة: سفر ووصول 46 ألف راكب على متن 339 رحلة طيران الجمعة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الجمعة، مغادرة ووصول 46 ألف راكب على متن 339 رحلة جوية، تسيّرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار شهدت وصول 169 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 23 ألف راكب، ومغادرة 170 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها حوالي 23 ألف راكب، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

مطار القاهرة الدولي الرحلات الجوية مصر للطيران فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا