الجيزة ترصف عدداً من المحاور المرورية بأوسيم والبدرشين والعمرانية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ خطة لتطوير العديد من المحاور المرورية الهامة بكافة القطاعات في إطار تطوير شبكه الطرق والمحاور المرورية. بحسب بيان صحفي.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بدء أعمال وضع الطبقة السطحية لإزدواج طريق الكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم والجارية بطول ٥ كم وبعرض ٢٠ مترا وبتكلفة حوالي ٢٦ مليونا والتي ينفذ من خلال مديرية الطرق إنطلاقاً من خطه المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المراكز والمدن حيث تم توسعة الطريق في الإتجاهين مما سيساهم بشكل كبير إحداث سيوله مرورية للمترددين عليه.

كما تابع المحافظ أعمال المرحلة الأولى لتطوير ورصف طريق ميت رهينة بطول ١.٥ كم بداية من طريق المريوطية حتى متحف ميت رهينة بنطاق مركز ومدينة البدرشين، وذلك لإيجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة لما للطريق من أهمية مرورية.

و تابع المحافظ، أعمال التطوير الجارية بشارع خاتم المرسلين حيث تم البدء في أعمال وضع الطبقة السطحية للطريق في الإتجاه القادم من شارع عثمان محرم إلي ترعه الزمر، بالإضافة إلى استكمال أعمال فرد طبقه الأسفلت السطحية بشارع خاتم المرسلين بدءاً من شارع عمار وحتى نادي الشرقية للدخان بحي العمرانية.