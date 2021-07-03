لسد العجز.. طلب مناقشة بشأن خطة الحكومة للحد من هجرة الأطباء إلى الخارج



كتب- نشأت علي:

تقدم النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن خطة الحكومة للحد من هجرة الأطباء إلى الخارج وسد العجز في أعدادهم.



وقال أبو العلا، في طلب المناقشة، اليوم السبت، إنه رغم إعلان الحكومة منذ عام 2019 عن خطة التطوير في القطاع الطبي والتي تقوم على عدد من المحاور؛ أهمها التوسع في إنشاء كليات طب بشري جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية، لزيادة عدد خريجي الطب، فإنه حتى الآن ما زال هناك عجز في عدد الأطباء بالمستشفيات، بسبب استمرار ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج.



وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان أن تلك الأزمة يتطلب بحثها ودراستها ومناقشتها بشكل موسع؛ لا سيما في ظل رغبة أغلب خريجي كليات الطب حاليًّا في السفر خارج البلاد؛ وهو الأمر الذي يهدد باستمرار تلك الظاهرة رغم العمل على زيادة أعداد الخريجين، وهو ما يوضح أن الأزمة ليست في عدد الخريجين، بقدر أنها في هجرة الأطباء للخارج؛ ما يتطلب الوقوف على أسباب تلك المشكلة، والعمل على مواجهتها.



وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: بناء عليه أتقدم بطلب مناقشة عامة، بشأن خطة الحكومة للحد من هجرة الأطباء للخارج وسد العجز في عددهم؛ لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها البلاد بالتزامن مع أزمة كورونا، وخطوات الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.