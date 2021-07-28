بديلاً لشارع الهرم.. محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لفتح محور السادات أمام الحركة المرورية

بـ19 محافظة.. الإسكان تعلن أماكن الطرح الجديد من شقق "لكل المصريين"

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تكثيف مجهوداتها لسرعة الانتهاء من الأعمال بمحور محمد أنور السادات باعتباره شريان مروري جديد يضاف إلى منظومة الطرق بالمحافظة.

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية لفتح المحور بالكامل بدءا من شارع خاتم المرسلين مرورا بشارع ترسا والمريوطية ووصولا إلى محور المنصورية ليكون البديل الأهم خلال تنفيذ أعمال غلق لشارع الأهرام لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

وعاين المحافظ خلال جولته، نسب تنفيذ طبقة الرصف بالقطاع الأخير من المحور بدءا من طريق المنصورية بالاتجاه المؤدي إلى كوبرى المريوطية الطائر، مشدداً على رئيس حي الهرم بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ووضع أعمدة الإنارة وتحديد أماكن اليوترن لإجراء التنسيق العام لذلك القطاع خلال أسبوع على الأكثر.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الطرق بسرعة إنجاز أعمال تطوير ورصف شارع زغلول للبدء في تحديد مسارات السير والجزيرة الوسطى للطريق وأماكن الدورانات للسيارات لتتكامل المنظومة المرورية بالقطاع.

وتفقد المحافظ، مشروع إقامة وتطوير كباري المشاة والسيارات بترعة المريوطية والتي قاربت على الانتهاء، موجها مدير مديرية الإسكان بالمتابعة الدورية للشركة المنفذة والتأكد من تنفيذ الأعمال على أكمل وجه بدون أي ملاحظات لما لتلك الكباري من أهمية في نقل حركة المواطنين من وإلى البر الشرقي والغربي لطريق المريوطية مشدداً على ضرورة تغطية أي كابلات كهربائية بمحيط الكباري ليتماشى مع النسق العام للطريق.

وخلال الجولة، وجه المحافظ حي الطالبية بتطبيق خط التنظيم بطريق المريوطية الواقع بنطاقه وإزالة العوائق بمسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية مع إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لها.

كما تفقد راشد، أعمال رصف شارع ترسا بدءا من نقطة التقاءه بشارع المريوطية أسفل الكوبري وبطول ١١٠٠م٢ موجها بسرعة إنجاز الأعمال. .

وشدد المحافظ، على مدير مديرية الطرق بإصلاح أي قطاعات معيبة في طبقه الرصف بشارع ترسا نظراً لأعمال التوسعة والإنشاءات وإزالة العوائق خلال المرحلة الماضية.

واطمئن المحافظ، على نسب إزالة عدداً من العقارات التي تعيق مسار الطريق بشارع ترسا، مشدداً على رئيس حي الطالبية بمضاعفة العمل لسرعة الانتهاء وفتح مسار الطريق بالكامل أمام الحركة المرورية.

وعاين محافظ الجيزة، المواقع أسفل كوبري المريوطية الطائر للوقوف علي أماكن إقامة ساحات الانتظار وأرصفة المشاة لتسهيل حركة المترددين على الطريق وتلاشي أي إعاقات مرورية.

واختتم محافظ الجيزة، جولته بتفقد كوبري ترسا الجديد وشارع خاتم المرسلين موجها بالتأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بطول الطريق، حيث من المتوقع أن يشهد كثافات مرورية بالمرحلة المقبلة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة المهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية ومحمد نور رئيس حي العمرانية.