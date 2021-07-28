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البابا تواضروس يُلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي دون حضور شعبي

09:45 م الأربعاء 28 يوليه 2021
البابا تواضروس يُلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي دون حضور شعبي

البابا تواضروس

كتب- مينا غالي:

ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوي بالقاهرة دون حضور شعبي بسبب ظروف جائحة كورونا.

جرى بث العظة الأسبوعية للبابا تواضروس عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة ####C.O.C#### التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وتناولت عظة البابا تواضروس مواصلة سلسلة "رسالة فرح" التي بدأها في 23 يونيو الماضي، تزامنًا مع بدء صوم الآباء الرسل.​

البابا تواضروس فيروس كورونا شبكة الإنترنت

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