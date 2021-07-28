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بعد أزمة ياسمين عبدالعزيز.. "الأطباء" تطالب بإصدار قانون المسؤولية الطبية

07:47 م الأربعاء 28 يوليه 2021
بعد أزمة ياسمين عبدالعزيز.. "الأطباء" تطالب بإصدار قانون المسؤولية الطبية

ياسمين عبدالعزيز

كتب- أحمد جمعة:

طالب الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، بإصدار قانون المسؤولية الطبية في مصر أسوة بدول العالم الأخرى.

وقال في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن القانون يمثل درع الحماية للطبيب والمريض على حد سواء.

وأوضح أن اللجنة الطبية هي التي تحكم عما إذا كان ما حدث للمريض خطأ، أم مجرد مضاعفة طبية، وتقريرها يرفع للمحكمة إذا تم تحويل القضية للمحكمة.

وأكد أمين عام النقابة، أن المضاعفة لا تعني التقصير من الطبيب، ولا يمكن توقع نجاح أي عملية جراحية بنسبة 100%، وأشار إلى أن الإقرار الذي يتم توقيعه من أقارب المريض قبل إجراء الجراحة لا يعفي الطبيب من المسؤولية حال حدوث خطأ.

يأتي ذلك في أعقاب الجدل الذي أثير بشأن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد إجرائها عملية جراحية في أحد المستشفيات، وحدوث مضاعفات أدت إلى دخولها غرفة العناية المركزة، قبل أن تتحسن حالتها في الوقت الراهن.

ياسمين عبدالعزيز أسامة عبدالحي نقابة الأطباء عملية جراحية

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