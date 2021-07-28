الأعلى للجامعات يعلن موعد بدء تسجيل طلاب الثانوية الفنية بالكليات

كتبت- داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن فتح باب التقدم لامتحانات المسابقة

الموحدة والمركزية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية

"نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية " نظام الخمس سنوات "

والمعاهد الفنية " نظام السنتين بعد الثانوية " للقبول بكليات (التجارة –

الهندسة – الحقوق – الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2021/2022

وحسب الموقع الإلكتروني للمجلس، يبدأ التسجيل عبر الموقع الإلكتروني

للمجلس الأعلى للجامعات الأحد 8 أغسطس القادم، على أن يتم الإعلان عن

مواعيد الامتحانات لاحقا وعلى الطلاب المتقدمين إتباع تعليمات التقديم.

وبالأمس، اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، نتيجة الدبلومات الفنية.​