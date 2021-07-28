الأعلى للجامعات يعلن موعد بدء تسجيل طلاب الثانوية الفنية بالكليات
كتبت- داليا شبل:
أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن فتح باب التقدم لامتحانات المسابقة
الموحدة والمركزية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية
"نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية " نظام الخمس سنوات "
والمعاهد الفنية " نظام السنتين بعد الثانوية " للقبول بكليات (التجارة –
الهندسة – الحقوق – الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2021/2022
وحسب الموقع الإلكتروني للمجلس، يبدأ التسجيل عبر الموقع الإلكتروني
للمجلس الأعلى للجامعات الأحد 8 أغسطس القادم، على أن يتم الإعلان عن
مواعيد الامتحانات لاحقا وعلى الطلاب المتقدمين إتباع تعليمات التقديم.
وبالأمس، اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، نتيجة الدبلومات الفنية.
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