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الأعلى للجامعات يعلن موعد بدء تسجيل طلاب الثانوية الفنية بالكليات

02:55 م الأربعاء 28 يوليه 2021
الأعلى للجامعات يعلن موعد بدء تسجيل طلاب الثانوية الفنية بالكليات

الدكتور خالد عبد الغفار

كتبت- داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن فتح باب التقدم لامتحانات المسابقة

الموحدة والمركزية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية

"نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية " نظام الخمس سنوات "

والمعاهد الفنية " نظام السنتين بعد الثانوية " للقبول بكليات (التجارة –

الهندسة – الحقوق – الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2021/2022

وحسب الموقع الإلكتروني للمجلس، يبدأ التسجيل عبر الموقع الإلكتروني

للمجلس الأعلى للجامعات الأحد 8 أغسطس القادم، على أن يتم الإعلان عن

مواعيد الامتحانات لاحقا وعلى الطلاب المتقدمين إتباع تعليمات التقديم.

وبالأمس، اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، نتيجة الدبلومات الفنية.​

المجلس الأعلى للجامعات طلاب الثانوية الفنية امتحانات المسابقة الموحدة دبلوم المدارس الثانوية

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