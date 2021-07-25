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موجة حر جديدة هذا الموعد.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة لمدة 5 أيام والمحسوسة 43

04:04 م الأحد 25 يوليه 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الاثنين إلى السبت المقبل.

وقالت الهيئة إن طقس الاثنين حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى.

وأوضحت الهيئة أنه من يوم الثلاثاء يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ورطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتابعت: "يوجد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسبة الرطوبة بزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (4 : 2) درجات

التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

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الطقس ارتفاع الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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