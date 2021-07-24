أسعار البنزين.. مصراوي يرصد أوضاع محطات الوقود في ثاني أيام الزيادة

بالصور.. إقبال المواطنين على القناطر الخيرية في رابع أيام العيد

كتب- محمد نصار:

تصوير- كريم أحمد:

توافد المواطنون على محطات الوقود، مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت - ثاني أيام تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين.

ورصدت عدسة مصراوي، إقبال المواطنين على المحطات لشراء البنزين بالسعر الجديد، حيث شهدت المحطات حالة من الهدوء يعززها أن إجازة الموظفين مستمرة حتى نهاية اليوم السبت.

ومن المتوقع أن تشهد محطات الوقود زحاما غدا الأحد، كونه أول يوم عمل للموظفين في الحكومة وعدد كبير من الجهات والهيئات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى بشكل كامل.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فرض زيادة في أسعار البنزين بجميع أنواعه قدرها 25 قرشا.

وجاءت الأسعار الجديدة للبنزين كالتالي:

بنزين 80: 6.75 جنيه بدلا من 6.50 جنيه

بنزين 92: 8 جنيهات بدلا من 7:75 جنيه

بنزين 95: 9 جنيهات بدلا من 8:75 جنيه

السولار: 6:75 جنيه دون تغيير