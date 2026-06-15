كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر تعرضه للتعدي بالضرب من إحدى الحملات المرورية بمحافظة الجيزة، فضلًا عن زعمه تقاضي أفراد الشرطة مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق.

حقيقة فيديو ادعاء التعدي على سائق خلال حملة مرورية بالجيزة

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري، وأثناء تواجد حملة مرورية بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، استوقف أحد الضباط سيارة نقل يقودها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، لمخالفته قواعد المرور بإخفاء اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة.

وقام الضابط بالحصول على رخصة تسيير السيارة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالمخالفة، إلا أن السائق غادر المكان تاركًا الرخصة بحوزة الضابط.

وأوضحت التحريات أن السائق عاد لاحقًا برفقة شقيقه، وقاما بتصوير مقطع الفيديو المتداول، وافتعلا مشادة مع الضابط بهدف استعادة رخصة التسيير.

وأضافت التحريات أنه خلال الواقعة اندفع أحدهما تجاه الضابط، فتدخل أحد أفراد الشرطة لمنعه دون التعدي عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة وقائدها ومالكها وشقيقه، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

وبمواجهتهم، أقروا باختلاق الواقعة وإطلاق ادعاءات كاذبة، ومحاولة افتعال خلاف مع قوة الحملة المرورية، ظنًا منهم أن الضابط تعنت معهم، دون علمهم بأنه حرر محضرًا بالمخالفة المرورية، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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