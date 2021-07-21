وفاة والد محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ وسكرتير عام نقابة الصحفيين

كتب- مينا غالى

أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، وفاة والد الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام النقابة وعضو مجلس الشيوخ بعد صراع مع المرض.

وكتب ميري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خالص العزاء للصديق العزيز محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ لوفاة المغفور له باذن الله والده.. تغمد الله الفقيد برحمته وألهم الأسرة الصبر والسلوان".

وكان محمد شبانة قد كشف في تصريحات للصحفيين من قبل عن تراجع الحالة الصحية لوالده ودخوله المستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية.