وزير الأوقاف يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة لتهنئته بتوليه المنصب

كتب- محمود مصطفى:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، المستشار حسين مصطفى فتحي، لتهنئته بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي،بتعيينه رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، بمقر الهيئة.

وتمنى وزير الأوقاف، التوفيق في المهام العظيمة في خدمة الوطن، مثمنًا جهود هيئة قضايا الدولة في خدمة الوطن بصفة عامة، والحفاظ على مال الوقف بصفة خاصة.

من جانبه أهدى رئيس هيئة قضايا الدولة، درع الهيئة لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية، وأهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله (عز وجل) للمستشار حسين مصطفى فتحي، متمنيًا له والهيئة كل التوفيق.