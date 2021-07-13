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امتحان الجغرافيا للثانوية.. غدا بث مباشر للمراجعة

04:16 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
امتحان الجغرافيا للثانوية.. غدا بث مباشر للمراجعة

وزارة التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة بث مباشر لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، تابعوا لمراجعة مادة الجغرافيا غدا الأربعاء الموافق ١٤ يوليو.

وأكدت الوزارة أنه سيتم اذاعة البث المباشر على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصفحة حصص مصر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، امتحان مادة الجغرافيا الخميس المقبل.

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يوليو الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

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