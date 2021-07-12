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لليوم الثاني..أحمال"الكهرباء" تتخطى ٣٢ ألفًا و٤٠٠ ميجاوات

09:51 م الإثنين 12 يوليه 2021
لليوم الثاني..أحمال"الكهرباء" تتخطى ٣٢ ألفًا و٤٠٠ ميجاوات

الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وقت الذروة اليوم الاثنين شهد زيادة لليوم الثاني على التوالي، وتخطى أقصى الأحمال الكهربية 32400 ميجاوات لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة فى الشبكة القومية للكهرباء.

وأكدت الوزارة فى بيان لها، أن هناك استقرارًا كبيرًا فى التغذية الكهربية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطى يبلغ 13000 ميجاوات علمًا بأن المتاح من القدرات الكهربية هو 45750 ميجاوات، بما يمثل مردودًا إيجابيًا كبيرًا، لما تم في هذا القطاع الحيوي من تطوير سواء فى إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، بدعمٍ كبيرٍ من القيادة السياسية، ويستمر جميع العاملين في الكهرباء بالعمل على تلبية كل الاحتياجات الكهربائية، واستقرار التغذية الكهربائية.​

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