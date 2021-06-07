Masrawy logo white

طلب إحاطة لوزير الرياضة.. برلماني: أين الوزارة من مافيا النصب على الشباب بالأندية الرياضية؟

09:46 م الإثنين 07 يونيو 2021
طلب إحاطة لوزير الرياضة.. برلماني: أين الوزارة من مافيا النصب على الشباب بالأندية الرياضية؟

النائب محمد عبد الله زين الدين

(مصراوي):

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن بعض الأندية الرياضية تتلاعب بأحلام الشباب؛ لجمع الملايين من الجنيهات من المال الحرام، واصفًا ذلك بالكارثة والمهزلة التي تقف أمامها وزارة الشباب والرياضة عاجزة، وتكتفي بأن تتفرج عليها.

وأضاف زين الدين، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، لتوجيهه إلى وزير الشباب والرياضة، أن هناك عددًا من الأندية دأبت خلال الفترة الأخيرة إلى أساليب ملتوية لجمع الأموال من خلال الاختبارات الوهمية للشباب الراغبين في دخول عالم النجوم الرياضيين.

وتابع النائب: "للأسف الشديد يقبل الآلاف من الضحايا من الشباب من الذين يمتلكون مواهب كرة القدم على هذه الأندية الرياضية؛ لإيجاد فرصة لهم للدخول في عالم نجوم كرة القدم ومن كل المحافظات، إلى تلك الاختبارات دون نتائج حقيقية، متهماً وزارة الشباب والرياضة بالتخاذل لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة".

وطالب زين الدين بتقنين هذه الظاهرة، وأن تكون هناك لجان فنية مستقلة يتم تشكليها من وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم لمتابعة هذا الملف وتوقيع أقصى العقوبات على مافيا النصب التي تتلاعب بأحلام الشباب.

محمد عبد الله زين الدين مجلس النواب حنفي جبالي وزارة الشباب والرياضة

الخبر التالى:

قرار جمهوري بربط الحساب الختامي لهيئة ميناء دمياط للسنة المالية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
801

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

733

متعافون اليوم

267972

إجمالي الإصابات

15352

إجمالي الوفيات

196604

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ماذا يعني فرض ضريبة قيمة مضافة على خدمة توصيل الطعام عبر الإنترنت؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا