طلب إحاطة لوزير الرياضة.. برلماني: أين الوزارة من مافيا النصب على الشباب بالأندية الرياضية؟

(مصراوي):

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن بعض الأندية الرياضية تتلاعب بأحلام الشباب؛ لجمع الملايين من الجنيهات من المال الحرام، واصفًا ذلك بالكارثة والمهزلة التي تقف أمامها وزارة الشباب والرياضة عاجزة، وتكتفي بأن تتفرج عليها.

وأضاف زين الدين، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، لتوجيهه إلى وزير الشباب والرياضة، أن هناك عددًا من الأندية دأبت خلال الفترة الأخيرة إلى أساليب ملتوية لجمع الأموال من خلال الاختبارات الوهمية للشباب الراغبين في دخول عالم النجوم الرياضيين.

وتابع النائب: "للأسف الشديد يقبل الآلاف من الضحايا من الشباب من الذين يمتلكون مواهب كرة القدم على هذه الأندية الرياضية؛ لإيجاد فرصة لهم للدخول في عالم نجوم كرة القدم ومن كل المحافظات، إلى تلك الاختبارات دون نتائج حقيقية، متهماً وزارة الشباب والرياضة بالتخاذل لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة".

وطالب زين الدين بتقنين هذه الظاهرة، وأن تكون هناك لجان فنية مستقلة يتم تشكليها من وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم لمتابعة هذا الملف وتوقيع أقصى العقوبات على مافيا النصب التي تتلاعب بأحلام الشباب.