20 صورة من عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق

تلقى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة السابق، مساء أمس الأحد، العزاء في شقيقه، اللواء محمد سيف النصر عبدالعال، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بمسجد الشرطة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وقد أدى واجب العدد عدد كبير من الوزراء الحالين والسابقين، على رأسهم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومحمد سعفان، وزير العمل السابق.

وحضر عدد من قيادات وزارة الداخلية، منهم اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء مصطفى إبراهيم، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.

كما أدى واجب العزاء كذلك، عدد من نواب البرلمان، وبعض رجال الأعمال، والفنانيين.

