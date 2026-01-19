إعلان

20 صورة من عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق

كتب : محمد نصار

12:02 م 19/01/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق (3)
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق (1)
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق (5)
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق (7)
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق (2)
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق (8)
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق (6)
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق (10)
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق (11)
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق (9)
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق (13)
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق (12)
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق (16)
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق (14)
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق (15)
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق (18)
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق (19)
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق (20)
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق (17)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- هاني رجب:

تلقى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة السابق، مساء أمس الأحد، العزاء في شقيقه، اللواء محمد سيف النصر عبدالعال، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بمسجد الشرطة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وقد أدى واجب العدد عدد كبير من الوزراء الحالين والسابقين، على رأسهم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومحمد سعفان، وزير العمل السابق.

وحضر عدد من قيادات وزارة الداخلية، منهم اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء مصطفى إبراهيم، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.

كما أدى واجب العزاء كذلك، عدد من نواب البرلمان، وبعض رجال الأعمال، والفنانيين.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح

إثر حادثة الـ 5 أطفال.. "جهاز القاهرة الجديدة" يصدر تحذيرًا لمستخدمي سخانات الغاز

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عزاء شقيق محافظ القاهرة السابق اللواء خالد عبدالعال اللواء محمد سيف النصر عبدالعال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أقباط وسائحون يحيون عيد الغطاس على البحر والكنائس بجنوب سيناء (صور)
أخبار المحافظات

أقباط وسائحون يحيون عيد الغطاس على البحر والكنائس بجنوب سيناء (صور)
جريمة زنين.. رجلان متنكران بزي نسائي يقتلان سيدة ويسرقان ذهبها وفريق بحث
حوادث وقضايا

جريمة زنين.. رجلان متنكران بزي نسائي يقتلان سيدة ويسرقان ذهبها وفريق بحث
خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام
زووم

خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام
انفراجات وأخبار مفرحة تنتظرهم.. 3 أبراج تفتح أمامهم أبواب الخير
علاقات

انفراجات وأخبار مفرحة تنتظرهم.. 3 أبراج تفتح أمامهم أبواب الخير

بعد أدائهن الامتحانات.. جهود مكثفة لكشف غموض تغيب 3 فتيات بالمنيا
أخبار المحافظات

بعد أدائهن الامتحانات.. جهود مكثفة لكشف غموض تغيب 3 فتيات بالمنيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح