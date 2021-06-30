رئيسا "البحوث الزراعية" و"الصحراء" يتفقدان محطة بحوث مريوط بالإسكندرية -صور

تفقد د.محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، وأمينا عام المركزين، اليوم الأربعاء، محطة بحوث مريوط بالإسكندرية، وبحثوا مجالات التنسيق وأوجه التعاون بين المركزين ومتابعة إنتاج هجن للطماطم بمحطة بحوث مريوط، والتي تشرف عليها الدكتورة زينب السقا، أستاذ تربية الخُضر بمريوط.

يأتي ذلك في إطار تكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركزَي البحوث الزراعية والصحراء، بتكثيف العمل البحثي المشترك لخدمة القطاع الزراعي وزيادة المردود الاقتصادي للبحوث التطبيقية من خلال استنباط هجن مصرية من تقاوي الخضر أو المحاصيل الحقلية؛ لتحقيق طموحات الدولة المصرية من العمل الزراعي وتطوير اقتصاديات هذا القطاع الحيوي.

وأكد رئيسا "البحوث الزراعية" و"الصحراء" أن العمل الجماعي يستهدف التطبيق الجيد للبحوث لخدمة القطاع الزراعي، موضحًا أن هذه الزيارة، والتي تأتي لأول مرة بالتنسيق بين رئيسَي أكبر مركزين بحثيين تابعين لوزارة الزراعة، تعد تأكيدًا لنجاح تكليفات وزير الزراعة بضرورة تركيز الجهود البحثية على العمل الجماعي وعدم العمل الفردي بما ينعكس على مردود البحوث العلمية التطبيقية التي ينفذها الباحثون في المركزين.

واستعرض اللقاء مختلف الأنشطة البحثية والتنموية والمجتمعية بمحطة بحوث مريوط، والتي عرضها الدكتور عادل سليمان مدير المحطة؛ من أجل خدمة المواطنين والمزارعين، سواء أكانت منتجات غذائية بأسعار مخفضة أم استشارات ودعم فني في مختلف المجالات الزراعية، وكذلك التحليلات المعملية للمياه والتربة والأعلاف، بالإضافة إلى تدريب الآلاف من شباب طلاب الجامعات والخريجين والكوادر الفنية الزراعية في الهيئات المختلفة.