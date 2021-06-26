السيسي يوجّه بالحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية

كتب- محمد سامي:

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم، السبت، مع أعضاء المجموعة الوزارية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس السيسي على تفاصيل نجاح عملية المراجعة الـ2 لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وعرضت المجموعة الوزارية إشادة صندوق النقد الدولي في بيانه الرسمي بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع جائحة كورونا، وتوقعه باستمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل.

ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية، خاصةً ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، فضلاً عن توفير جميع احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات إنتاج ومجمعات صناعية، ومساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع.