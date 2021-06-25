حدث ليلاً| مفاجآت عصابة "نائب الجن".. وروسيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى ضبط النفس

شهدت ليلة الخميس-الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 781 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 208192 حتى اليوم.

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رئيس الوزراء الفلسطيني يأمر بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف وفاة ناشط معارض

قال المفوض السياسي العام المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات اليوم الخميس إن رئيس الوزراء محمد اشتية، أمر بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة، بخصوص وفاة المواطن نزار بنات ( ناشط سياسي معارض) بعد اعتقاله من قبل قوى الأمن، تنفيذا لقرار النيابة العامة.

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عبوة مشبوهة بمكتب دائرة ميركل الانتخابية شمالي ألمانيا تثير الذعر

ذكرت الشرطة أنه حدثت اليوم الخميس حالة ذعر من وجود قنبلة في مكتب دائرة الانتخابية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مدينة شترالزوند شمالي البلاد.

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حبس "تفاهة" صاحب الدور الشهير في "بلية ودماغه العالية" لاتهامه بالاتجار في المخدرات

أمر قاض المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، بتجديد حبس "صلاح. م" وشهرته "تفاهة"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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رئيسة "قومي المرأة" تلقي كلمة مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، كلمة مصر، في فعاليات الحلقة النقاشية رفيعة المستوى الافتراضية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول الجهود الحكومية الأخيرة في مجال القضاء على ختان الإناث عبر فيديو مسجل تم عرضه خلال الحلقة النقاشية.

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الآثار: عودة القطع التي تم ضبطها بفرنسا إلى مصر خلال أيام (صور)

أكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الآعلي للآثار، أن القطع الأثرية المصرية المهربة إلى فرنسا والتى نجحت السلطات المصرية في استردادها، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع القضاء الفرنسي، سوف تعود في القريب العاجل إلى أرض الوطن.

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مفاجأة.. هل اكتفت عصابة "نائب الجن" بكنز الـ201 قطعة أثرية؟ (فيديو)

201 قطعة أثرية تعود للعصور اليونانية والرومانية والإسلامية، لم تكتف بها عصابة "برلماني الجن"، وعمدت للتنقيب عن الآثار في مقابر جديدة.

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بايدن يطالب الصين بإنهاء حملتها ضد الصحفيين في هونج كونج

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بكين بإنهاء حملتها الصارمة ضد الصحفيين المستقلين في هونج كونج، بعدما توقفت صحيفة "أبل ديلي" عن الإصدار هذا الأسبوع تحت ضغط من الصين.

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الكاظمي: الحكومة الحالية جاءت بعد 17 عاما من الفوضى والفساد

اعتبر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الحكومة الحالية جاءت بعد 17 عاما من الفوضى والفساد، مؤكدا أنه اختار طريق احتواء الجميع للوصول إلى إقامة انتخابات ببيئة آمنة.

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بالصور.. لحظة القبض على النائب البرلماني السابق علاء حسانين

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على النائب البرلماني السابق علاء حسانين؛ لاتهامه بالتنقيب عن الآثار مع آخرين.

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ماكرون: الحوار مع روسيا ضروري لاستقرار أوروبا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحوار مع روسيا ضروري لاستقرار أوروبا.

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الخارجية الروسية: حادثة المدمرة البريطانية في البحر الأسود استفزاز ضدنا

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن حادثة المدمرة البريطانية (ديفيندر) في البحر الأسود استفزاز موجه ضد روسيا.

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بايدن: لن نترك من ساعدنا في أفغانستان وراءنا

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة لن تترك من ساعدها في أفغانستان وراءها، بعد الانسحاب من البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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روسيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى ضبط النفس

دعا مستشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ألكسندر ريبكين، إسرائيل إلى ضبط النفس، مشددا على ضرورة تخلي الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن الخطوات أحادية الجانب لخلق أمر واقع على الأرض.

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إيقاف جولياني محامي الرئيس السابق ترامب عن ممارسة المحاماة

أفاد بيان من إحدى المحاكم بإيقاف رودي جولياني عن ممارسة مهنة المحاماة في نيويورك؛ لانتهاكه قواعد السلوك المهني من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة بصفته محامي الرئيس السابق دونالد ترامب.

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النيابة تشكل لجنة من هيئة التنظيم والتخطيط لفحص مبنى أرشيف مجلس الدولة المحترق

شكلت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار ضياء نجم الدين رئيس النيابة لجنة من هيئة التنظيم والتخطيط لفحص مبنى أرشيف مجلس الدولة المحترق للتأكد من سلامته ومدى تأثير النيران على جدرانه وما إذا تآكلت الخرسانة من عدمه.

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