ماكرون: الحوار مع روسيا ضروري لاستقرار أوروبا

بروكسل - (أ ش أ):

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحوار مع روسيا ضروري لاستقرار أوروبا.

وأشار ماكرون - قبيل حضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حسبما أوردت إذاعة (مونت كارلو) الدولية مساء اليوم/الخميس/ - إلى أن هذا الحوار يجب أن يكون طموحا وحازما بشكل لا يتم فيه التنازل عن شيء على صعيد القيم والمصالح الأوروبية الأوروبية.

وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف قد كشف عن تأييد الرئيس الروسي لوضع آلية حوار واتصالات مع الاتحاد الأوروبي.