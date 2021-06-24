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إيقاف جولياني محامي الرئيس السابق ترامب عن ممارسة المحاماة

08:25 م الخميس 24 يونيو 2021
إيقاف جولياني محامي الرئيس السابق ترامب عن ممارسة المحاماة

رودي جولياني

نيويورك- (د.ب.أ):

أفاد بيان من إحدى المحاكم بإيقاف رودي جولياني عن ممارسة مهنة المحاماة في نيويورك؛ لانتهاكه قواعد السلوك المهني من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة بصفته محامي الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال البيان: "تم اتخاذ الإجراءات التأديبية من جانب لجنة تأديب المحامين لدائرة القضاء الأولى"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان: "سلوك جولياني يهدد على الفور المصلحة العامة، ويتطلب تعليقًا مؤقتا عن ممارسة المحاماة، في انتظار المزيد من الإجراءات من لجنة التأديب".

رودي جولياني ترامب ممارسة مهنة المحاماة مهنة المحاماة في نيويورك الولايات المتحدة

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