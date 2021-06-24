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بايدن: لن نترك من ساعدنا في أفغانستان وراءنا

09:00 م الخميس 24 يونيو 2021
بايدن: لن نترك من ساعدنا في أفغانستان وراءنا

جو بايدن

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة لن تترك من ساعدها في أفغانستان وراءها، بعد الانسحاب من البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت الولايات المتحدة، دعت الثلاثاء الماضي، أطراف النزاع في أفغانستان إلى وقف العنف، محملة حركة طالبان المسؤولية كاملة عن تلك الأعمال.

وتأتي الدعوة الأمريكية قبل 3 أيام من زيارة الرئيس الأفغاني أشرف غني للبيت الأبيض.

ومن المقرّر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض الجمعة المقبل الرئيس الأفغاني وعبدالله عبدالله.، كبير مفاوضي حكومته في المحادثات مع طالبان.

جو بايدن أفغانستان الولايات المتحدة الانسحاب من أفغانستان

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