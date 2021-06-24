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رئيسة "قومي المرأة" تلقي كلمة مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

11:39 م الخميس 24 يونيو 2021
رئيسة "قومي المرأة" تلقي كلمة مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، كلمة مصر، في فعاليات الحلقة النقاشية رفيعة المستوى الافتراضية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول الجهود الحكومية الأخيرة في مجال القضاء على ختان الإناث عبر فيديو مسجل تم عرضه خلال الحلقة النقاشية.

وأكدت مرسي أن مصر احتفلت منذ أيام باليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والموافق 14 يونيو من كل عام في ظل موافقة مجلس الوزراء، وإقرار البرلمان المصري وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث.

مايا مرسي لمجلس القومي للمرأة صر جلس حقوق الإنسان نيف

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