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روسيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى ضبط النفس

08:34 م الخميس 24 يونيو 2021
روسيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى ضبط النفس

قاعة مجلس الأمن الدولي

موسكو - (أ.ش.أ):

دعا مستشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ألكسندر ريبكين، إسرائيل إلى ضبط النفس، مشددا على ضرورة تخلي الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن الخطوات أحادية الجانب لخلق أمر واقع على الأرض.

وقال ريبكين اليوم الخميس في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية:" إن التوترات في القدس الشرقية، لا سيما في حي الشيخ جراح ومحيط المسجد الأقصى، لا تهدأ، وهناك اشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مشيرا إلى أن الوضع يمكن أن يخرج عن السيطرة في أي لحظة.

وأضاف الدبلوماسي الروسي:" نحث الجانبين على ضبط النفس، ونحث الحكومة الإسرائيلية الجديدة على التخلي عن الخطوات أحادية الجانب لخلق أمر واقع لا يمكن الرجوع عنه على الأرض".

وتابع ريبكين:" أن روسيا ترى أنه من المهم تعزيز نظام وقف الأعمال العدائية، الذي لا يزال هشا، من خلال وساطة الشركاء الإقليميين، وعلى رأسهم الأصدقاء المصريون".

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مجلس الأمن الدولي روسيا الاحتلال الإسرائيلي ألكسندر ريبكين إسرائيل الحكومة الإسرائيلية

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