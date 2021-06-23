5 خطوات لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة بـ"القوى العاملة"

كتب - يوسف عفيفي:

تعمل وزارة القوى العاملة حاليًا على حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة التي يعملون عليها تمهيدًا لعمل منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وتأمينها.

وقالت الوزارة، إن فوائد تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة على موقع وزارة القوى العاملة، تتمثل في معرفة أعدادهم، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم وتوزيع شهادات تأمين تكافلي لهم ضد الحوادث الشخصية وتغطي الوفاة، والعجز الكلي.

وينشر "مصراوي" خطوات تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة على موقع وزارة القوى العاملة وذلك لضمان التعويض والمعاش على النحو التالي:

1 - الدخول للموقع الرسمي الخاص بالوزارة والدخول على الرابط من هنـا https://www.manpower.gov.eg/ emp-work.html

2- تسجيل البيانات المطلوبة (الاسم رباعي- الرقم القومي - رقم المحمول المؤهل الدراسي).

3- كتابة حالة العمل سواء كانت مستمرة أم متوقفة.

4- تسجيل اسم المحافظة محل الإقامة.

5- بعد الانتهاء يتم الضغط على إرسال الموجودة أسفل الاستمارة الإلكترونية.

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